العراق يفتتح أول نفق مغمور في الشرق الأوسط.. يربط ميناء الفاو بالطريق الدولي (صور)

شفق نيوز– البصرة

افتتحت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، النفق المغمور ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد اكتمال إنزال القطعة العاشرة ودخول المشروع مرحلته الحاسمة.

ويُعدّ النفق المغمور أول نفق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويربط ميناء الفاو الكبير بالطريق السريع الدولي باتجاه محافظة البصرة.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز إن "أعمال إنزال القطعة العاشرة من النفق المغمور أُنجزت بنجاح، ليصل الطول الكلي للنفق إلى 2192 متراً، مع بقاء القطعتين الثامنة والتاسعة بطول إجمالي يبلغ 252 متراً، واللتين تشكلان مع القطعة العاشرة القفل النهائي للنفق عبر إطار حديدي تُصب داخله الخرسانة لضمان التماسك الإنشائي الكامل".

وأضاف ان "النفق المغمور نُفِّذ بتقنيات هندسية متقدّمة من قبل شركات عالمية متخصّصة، وبإشراف الاستشاري الإيطالي (تكنتل)"، مشيراً إلى أنه "يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير، لما يوفره من ربط مباشر بين الميناء وشبكة الطرق الدولية".

وفي سياق تعزيز السلامة التشغيلية، أوضح الفرطوسي أن "الشركة المنفذة نصبت منظومة تهوية متطوّرة داخل النفق، تضمنت 72 وحدة من أجهزة (Jet Fan) ذات المنشأ الإسباني، موزّعة بواقع 36 جهازاً لكل من ممر أم قصر وممر الفاو، وتعمل هذه المنظومة بنظام ذكي يضمن التهوية المستمرة، مع تفعيل وضع الطوارئ تلقائياً عند الحوادث لتوجيه الدخان وإخلاء النفق بسرعة قياسية".

ويُنتظر أن يسهم افتتاح النفق المغمور في دعم الربط اللوجستي بين الموانئ العراقية وشبكات النقل الإقليمي والدولي، ويعزز من كفاءة مشروع ميناء الفاو الكبير بوصفه أحد ركائز البنية التحتية للنقل في العراق.