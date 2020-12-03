العراق يتحرك رسميا على دول منتجة للقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس عن مباشرتها وعن طريق وزارة الخارجية بمخاطبة الدول المنتجة للقاح فيروس كورونا بهدف الحصول عليه والبدء بحملات التطعيم في اسرع وقت بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها فاتحت "وزارة الخارجية بعدة كتب لابلاغ سفاراتها في الدول المنتجة للقاح لاعلامنا مراحل انتاج اللقاح لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتامين اللقاح للشعب العراقي".

واضاف انه "ما تزال قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الدول والشركات التي تعمل على تطوير اللقاح وبإشراك اللجان العلمية الاستشارية المختصة بهذا المجال".

فيما يخص التواصل مع شركة فايزر قالت الوزارة انه "تم عقد عدة اجتماعات معهم بدات في اجتماع يوم ٢٢ تموز عندما كانت الشركة في مراحل اجراء التجارب ووقعنا معهم اتفاقية عدم الاعلان عن المعلومات الخاصة بمراحل الانتاج وتبعتها عدة اجتماعات ( في ٢١/ ٩، و في ١ /١٠، وفي ٨/ ١١) وكان آخرها يوم ٢٣ تشرين الثاني وفي هيئة المستشارين حول الموضوع".

ونوه البيان الى انه "كان الاتفاق وضع الشروط للتفاوض معهم وتمت مناقشة الموضوع مع اللجان الاستشارية المختصة وهي اللجنة الاستشارية العليا واللجنة الفنية الاستشارية للقاحات ووضعت الشروط وتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها يوم الأربعاء".

وقالت الوزارة في بيانها انه "كان من اهم الشروط هو حصول اللقاح على اعتمادية احدى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية. وفور اعلان بريطانيا اعتماد لقاح فايزر هذا اليوم تواصلنا مباشرةً مع الشركة و طلبنا منهم الاجتماع غدًا لبحث آلية تأمين القضايا اللوجستية وتم تحديد الموعد. "

وتابع البيان انه "ما زلنا متواصلين مع شركة استرازنيكا وشركات صينية وأخرى وننتظر اعتماد اي من اللقاحات من قبل المنظمات العالمية حتى نشرع في التفاوض معهم".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.

وذكرت المجموعتان في بيان إنهما تقدمتا، الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95 في المئة ضد كوفيد-19.

وأفاد البيان بأن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" قبل أيام أن نتائج التجارب النهائية، أظهرت أن لقاحهما فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وذكرت "فايزر" أنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ويعتمد اللقاح الخاص بالشركتين تقنية "mRNA" أو "الحمض النووي الريبوزي"، حيث يقوم ببرمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.

وجاء الإعلان عن طلب الترخيص للقاح "فايزر" ضد كوفيد-19 في أوروبا، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية أن الشحنات الأولى من لقاح "فايزر"، وصلت إلى الولايات المتحدة من مختبر الشركة في بلجيكا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أخرى أن "فايزر" كانت تستخدم رحلات "تشارتر" لتجهيز اللقاح مسبقا للتوزيع السريع بمجرد حصوله على الموافقة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"فايزر" ألبرت بورلا، قد كشف الشهر الماضي، عن الاستراتيجيات التي ستتبناها الشركة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق لقاحها.

ووفق "فايزر" فإنه ينبغي تخزين لقاحها الذي يحتوي على الحمض الريبي النووي أو جزء من الشيفرة الجينية للفيروس، في درجة حرارة تتراوح بين ناقص 70 و80 سالب درجة مئوية.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال بورلا إن "فايزر" بمقدورها شحن اللقاح إلى معظم المناطق بالولايات المتحدة الأميركية بزمن لا يتعدى يوما.