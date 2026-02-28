العراق يغلق مجاله الجوي ويباشر تفريغ الطائرات

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في جميع مطارات البلاد، وذلك عقب الضربات الجوية الإسرائيلية - الاميركية التي انطلقت صباحاً مستهدفة العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤول إعلام وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة شفق نيوز إن "الأجواء العراقية تم غلقها، ونجري حالياً عملية تفريغ الطائرات".

في السياق، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وذلك بشكل "مؤقت واحترازي" ولمدة ساعتين على أن تتم إعادة تقييم الموقف ومراجعة القرار وفقاً لتطورات الوضع.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا الإجراء، يأتي في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة واستناداً إلى تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بأمن وسلامة الطيران ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني.

وأكدت، أنه سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً لافتاً عقب إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.