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العراق يغلق أحد منافذه أمام دخول الإيرانيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T09:33:24+0000
العراق يغلق أحد منافذه أمام دخول الإيرانيين

شفق نيوز / قررت السلطات العراقية، يوم الاثنين، إغلاق منفذ الشلامجة ضمن محافظة البصرة، أمام دخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "قرار الإغلاق صدر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويقع منفذ الشلامجة الحدودي الدولي على بعد 20 كم من مدينة البصرة، جنوبي العراق، و15 كم غرب مدينة خرمشهر الإيرانية.

وكانت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الاثنين، تفويج أكثر من 80 ألف زائر إلى العراق، للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية.

وأشار مدير المنظمة علي رضا رشيديان، إلى مشكلات رافقت دخول الزائرين براً عبر منفذي الشلامجة ومهران.

 

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