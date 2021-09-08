العراق يغلق حدوده البرية مع إيران خلال زيارة الأربعين

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المركزية للاربعين في إيران، يوم الأربعاء، ان المعابر الحدودية البرية مع العراق، في محافظات كرمانشاه وايلام (غرب) وخوزستان (جنوب غرب)، ستكون مغلقة امام الزوار الراغبين في أداء زيارة الاربعينية لهذا البلد.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا في كل من ايران والعراق وضرورة الحفاظ على سلامة شعوب المنطقة جميعا، فقد وافقت الحكومة العراقية على استقبال 30 الف زائر من ايران، وذلك عبر الرحلات الجوية (ذهابا وايابا) فقط؛ كما يتعين على هؤلاء الزوار ان يحملوا معهم شهادات الخلو من الاصابة بمرض كورونا عند وصولهم المطارات العراقية.

واكد البيان، انه لن يسمح للزوار الذين يسلكون المنافذ الحدودية البرية (في كرمانشاه وايلام وخوزستان)، بدخول الاراضي العراقية.

وأهابت اللجنة المركزية للاربعين في بيانها، للرعايا الايرانيين كافة بعدم التوجه الى المحافظات والمدن الحدودية للمشاركة في زيارة الاربعين اطلاقا؛ وذلك في ضوء عدم استقرار المواكب و وسائط النقل هناك لتوفير الخدمات لهم.

وكانت السلطات العراقية أوقفت منح الإيرانيات تأشيرات دخول للعراق بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، لكنها استثنت وفق تعليمات السفارة العراقية في طهران، الإيرانيين من أصول عراقية، وبعض الفئات مثل التجار.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في الخامس من شهر أيلول الجاري، بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السماح لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين "فعالية دينية" المقررة في 27 من الشهر الجاري.

بدورها، أعلنت السلطات الإيرانية أنها لن تسمح للإيرانيين بالتوجه للعراق عبر المنافذ الحدودية الأربعة بسبب اشتراط الحكومة العراقية الدخول عبر مطاري بغداد والنجف مع جلب فحص لفيروس كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.