العراق يغلق ثاني منافذه الحدودية مع إيران

شفق نيوز / أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ضمن محافظة واسط، أمام دخول الزائرين الإيرانيين إلى البلاد.

وهذا ثاني منفذ حدودي مع إيران، تعلن السلطات العراقية إغلاقه أمام الإيرانيين، بظرف ساعات، إذ اتخذت بوقت سابق من اليوم، إجراء مشابهاً في منفذ الشلامجة ضمن محافظة البصرة.

ويقع منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، إلى الشمال الشرقي من قضاء بدرة ضمن محافظة واسط، ويبعد عنه بمسافة 18 كم.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "قرار إغلاق المنفذين زرباطية والشلامجة، صدر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية"، من دون ذكر أسباب الإغلاق أو المدة المقررة له.

وكانت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الاثنين، تفويج أكثر من 80 ألف زائر إلى العراق، للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية.

وأشار مدير المنظمة علي رضا رشيديان، إلى مشكلات رافقت دخول الزائرين براً عبر منفذي الشلامجة ومهران.