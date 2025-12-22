العراق يعيد 70 مواطناً ويتقصى مصير عشرات المهاجرين في ليبيا

شفق نيوز- بغداد

كشف القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، أن السفارة العراقية في ليبيا استكملت إجراءات العودة الطوعية لـ(70) مهاجراً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير شرعي.

وقال الصحاف في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهود مستمرة وبوتيرة عالية لتقصّي مصير العشرات من المهاجرين في مناطق عدة، مبيناً أن السفارة تعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة للتعرف على مصيرهم وتسليمهم إلى مراكز الإيواء المعنية، تمهيداً للشروع بإجراءات إعادتهم طوعاً إلى العراق.

وأشار إلى أن شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب من العراقيين، مؤكداً تكثيف الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا، ومجدداً دعوته للعائلات بعدم السماح بزج أبنائها في مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الصحاف أن السفارة العراقية تقوم بتمكين المهاجرين من الاتصال بعائلاتهم، فضلاً عن تقديم الطعام والأدوية لهم.