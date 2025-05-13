العراق يعيد هياكل "سايبا" ويضبط 13 شاحنة تحوي مواد مهربة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط حالات تهريب من دفع الرسوم الجمركية في عدد من المديريات، أسفرت عن ضبط 13 شاحنة وإعادة إرسالية هياكل سيارات "سايبا".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (5) شاحنات محملة بـ(مبردات، لحم مجمد، دجاج مجمد، منظفات، ملابس) مخالفة للتعليمات والضوابط الاستيرادية".

وأضافت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الغربية واستناداً إلى قرار قاضي تحقيق محكمة الأنبار وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني تضبط شاحنة محملة بحاوية داخلها دراجات نارية كانت مخفية تحت أدوات احتياطية وهذا يتعبر مخالف للتعليمات والضوابط الكمركية".

وتابعت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى وبناءً على المعلومة الواردة من جهاز الأمن الوطني يتمكن من ضبط (7) شاحنات محملة بـ(أدوات احتياطية، مشروبات كحولية، كيك، بورد كهرباء، فلين واجهات، أجهزة كهربائية مستعملة، جبسن بورد) مخالفة للتعليمات والضوابط الاستيرادية وتم إرسال العجلات إلى مديرية جمرك المنطقة الوسطى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات".

وأشارت إلى أن "مركز جمرك مندلي أعاد إصدار إرسالية (هياكل سيارات سايبا) بعدد (60) هيكل كونها مخالفة للضوابط الاستيرادية وعدم اكتمال الأوراق الرسمية، حيث تمت عملية الإعادة عن طريق تشكيل لجنة مختصة برئاسة مركز جمرك مندلي وعضوية كل من ممثل مديرية منفذ مندلي الحدودي ومركز شرطة جمرك مندلي".