العراق يعيد فرض قيود كورونا

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت إغلاق الاماكن التي لاتلتزم بالاجراءات والتدابير الوقائية بعد إرتفاع مستوى الاصابات بفيروس كورونا في العراق.

ووجهت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة في بيان اليوم، "بغلق المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي كافة التي لاتلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا".

واعلنت ايضا اتخاذها الاجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية التي لاتلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي الى زيادة عدد الاصابات.

وطالبات الدائرة الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لاي طالب او تدريسي الدخول للكليات او المدارس بدون ارتداء الكمامات.

واقترحت لجنة الصحة النيابية في وقت سابق من اليوم على الجهات المعنية فرض حظر جزئي بـ"القوة" واعتماد اجراءات "عقابية صارمة" بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية لمواجهة موجة "خطيرة" من وباء كورونا قد تدخل البلاد قريبا.

ولوّحت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة الى اللجوء لإتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قد قال في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال استمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، سوف توصي وزارة الصحة العراقية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ اجراءات مشددة".

وبين أنه "قد يكون ضمن الاجراءات المشددة حظر التجوال وغيرها من الاجراءات وهذا كله حسب المستجدات الوبائية"، مؤكداً أن "القرار الاخير يبقى للجنة للصحة والسلامة الوطنية، التي هي لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".