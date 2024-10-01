العراق يعيد فتح مجاله الجوي أمام الطائرات

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بشكل تام ولجميع المطارات العراقية بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز "بعد تخطي جميع المخاطر التي كان من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق، أوعز وزير النقل بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية".

وأضاف أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية".

ونوه بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت الحكومة العراقية تعليق حركة الملاحة الجوية بالتزامن مع القصف الإيراني على إسرائيل.

وأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت، حفاظاً على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ باليستي.