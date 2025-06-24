العراق يعيد فتح الأجواء بالكامل أمام حركة الملاحة الجوية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، بإعادة فتح الأجواء العراقية بالكامل وعودة حركة الطيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سلطات الطيران المدني في العراق، أعادت فتح الأجواء العراقية بشكل كامل، وعودة الحركة الملاحية في جميع مطارات العراق".

هذا وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".

وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".

وأشار إلى أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية بعد دخول وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن العمل جار لاستئناف الرحلات الجوية في جميع المطارات العراق.

يشار إلى أن السلطات العراقية قد بدأت يوم الجمعة الـ13 من شهر حزيران/يونيو الجاري بغلق الأجواء العراقية على خلفية الصراع بين إيران وإسرائيل.