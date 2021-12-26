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العراق يعيد "طوعاً" 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-26T11:40:07+0000
العراق يعيد "طوعاً" 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية

شفق نيوز/ أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاحد، أن 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى البلاد بشكل طوعي.

وذكر الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون للعراق طوعياً بعد متابعة من سفارة جمهورية العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك".

وأضاف الصحاف أن "اعادتهم تم بالتنسيق مع الجانب الليتواني، عبر مطاري بغداد وأربيل".

وكانت السلطات العراقية أعادت طوعيا 3817 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية واللاتفية عبر رحلات منتظمة لشركة الخطوط الجوية العراقية.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية يوم الاحد الماضي (19 ديسمبر/كانون الأول) إن الحكومة العراقية سيرت خلال شهر واحد10 رحلات جوية استثنائية لشركة الخطوط الجوية العراقية لإعادة الراغبين بالعودة طوعا وتمكنت من إعادة3817 عراقيا حتى الآن فضلا عن منح515 آخرين جواز سفر لمن فقدوا جوازاتهم.

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