بسبب الحمى القلاعية.. العراق يعيد إرسالية عجول إلى الأردن عبر منفذ طريبيل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الخميس، إعادة إرسالية عجول مستوردة قادمة من الأردن بعدما أثبتت الفحوص المختبرية إصابتها بالحمى القلاعية.

وذكرت الجمارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كوادر مركز جمرك طريبيل الحدودي، وبالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة، تمكنت من ضبط إرسالية من العجول المستوردة العائدة لإحدى الشركات، بعد ثبوت إصابتها بمرض الحمى القلاعية، استناداً إلى التقارير والفحوصات الرسمية الصادرة عن المستشفى البيطري في الأنبار.

وأكدت أن إدارة المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بعضوية الجهات ذات العلاقة للإشراف على إعادة الإرسالية إلى الجانب الأردني، تنفيذاً للتوصيات الفنية المعتمدة، وبما يضمن منع انتقال الأمراض الوبائية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد.

وشددت الهيئة على استمرارها في إحكام الرقابة على المراكز الحدودية والتنسيق مع الجهات الساندة المختصة، لمنع دخول أي إرساليات تشكل خطراً على الأمن الصحي والاقتصادي.

وكان وزير الزراعة عبد الرحيم الشمّري قد وجّه أمس الأربعاء بمنع دخول 1750 رأس من العجول الحية المستوردة للذبح من منفذ طريبيل، ومن منشأ كولومبي، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة الفتاكة.

وجاء التوجيه بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية من قبل دائرة البيطرة احدى دوائر الوزارة للقيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم تعريض الثروة الحيوانية لخطر الاصابة بالأمراض.

وشدد الوزير على استنفار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، من خلال اعتماد الطرق العلمية ومعالجة معوقات العمل بغية دعم الأسواق المحلية باللحوم المأخوذة من مصادر رصينة، ومنع الحيوانات المصابة من الدخول، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين وخدمة الاقتصاد الوطني.