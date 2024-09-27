العراق يعلّق رحلاته الجوية لبيروت إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية يوم الجمعة، تعليق جميع رحلات خطوطها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نحيط السادة المسافرين الكرام علماً بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان".

وأضاف البيان؛ أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشياً مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة".

وأشار إلى ان "الشركة ستتابع عن كثب التطورات، مع الإعلان عن أي تحديثات جديدة بشأن استئناف الرحلات في الوقت المناسب".