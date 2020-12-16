العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم مناطق ومدن العراق بتراجع ملحوظ بعد ان ارتفع معدل الاصابات خلال الاشهر القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي إنها شخصت 1553 اصابة جديدة ليرتفع معها اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد ولغاية الآن الى 578916.

واشار البيان الى تعافي 1766 مصابا ليرتفع معها العدد الكلي لحالات الشفاء الى 513405، منوها الى وفاة 22 مريضا بالجائحة خلال آخر 24 ساعة ليبلغ مجموع الوفيات 12636.

وفي بيان منفصل جددت الوزارة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة التي توفر بيئة ملائمة لانتقال العدوى بالفيروس بين الناس.

وقالت الوزارة ان "الوضع الوبائي في العراق بالتحسن تدريجيا وذلك بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات الى عشرة اضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي نتيجة الجهود الحثيثة و المستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل وبامكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية" .

ونوه البيان الى ان وزارة الصحة ومن منطلق المحافظة على هذا الانجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص باعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل تهيب بالمواطنين الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي و لاسيما اننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات مرة اخرى لا سامح الله والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الان في معظم البلدان الاوروبية نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات."

واكدت الصحة في بيانها على "ادارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة".

وحذرت الوزارة من "اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين."

وشددت على "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الامنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".