العراق يعلن نجاح "خطة الحج" بعد إكمال الحجاج مناسكهم بيسر وانسيابية

أعلنت بعثة الحج العراقية، يوم الجمعة، نجاح خطتها التنظيمية الخاصة بموسم الحج، بعد إكمال الحجاج العراقيين مناسكهم بيسر وراحة وانسيابية عالية، وسط إشادة واسعة بمستوى الخدمات المقدمة في السعودية.

وأكدت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحجاج العراقيين أتمّوا، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، ضمن خطة تفويج دقيقة ومنظمة أعدّتها اللجان المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية، الأمر الذي أسهم في أداء المناسك بسهولة وأمان رغم الزخم الكبير الذي تشهده مناطق الحج".

وأشارت البعثة إلى أن "الخدمات المقدمة شملت الجوانب الإدارية والتنظيمية والصحية والإرشادية والنقل والإعاشة، فضلاً عن المتابعة الميدانية المستمرة للحجاج داخل مشعري منى وعرفة، بما يضمن راحتهم وسلامتهم ويخفف عنهم عناء أداء المناسك في ظل ارتفاع درجات الحرارة".