العراق يعلن موعد وصول أول وجبة من لقاح كورونا ويحدد الفئات المشمولة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم الاثنين، عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لوصول أول وجبة من لقاح فيروس كورونا، محددا في ذات الوقت عدة فئات لإعطائها اللقاح.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجهود الحثيثة مع الجهات المعنية وهي منظمة الصحة العالمية الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا ولا سيما الشركات التي اقرتها الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية في وزارة الصحة اثمرت عن تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعدا لتسليم اللقاحات الى وزارة الصحة العراقية والمباشرة بتسليم اللقاحات الى المراكز الصحية والمستشفيات التعليمية لغرض إعطاء اللقاح الى المواطنين".

وأضاف أن "الفئات المشمولة كوجبة الاولى هم منتسبو وزارة الصحة ومنتسبي الاجهزة الأمنية بكافة صنوفهم وشبكات الاعلام القنوات الفضائية الاعمار فوق 50 عاما والاشخاص الذين لديهم بعض المضاعفات المرضية".

وأوضح انه "سيتم تجهيز العراق بمليونين ونصف الى 3 ملايين جرعة كوجبة أولى"، مشددا في ذات الوقت على "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنع التجمعات".