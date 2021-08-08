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العراق يعلن غدا الاثنين عطلة رسمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T17:37:17+0000
العراق يعلن غدا الاثنين عطلة رسمية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم غد الاثنين عطلة رسمية بمناسبة شهر محرم.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن يوم غد الإثنين ٩ آب ٢٠٢١ يعتبر عطلة رسميّة، لمناسبة بداية العام الهجري الموافق، للأول من شهر المحرم الحرام، للعام 1443 للهجرة.

وفي وقت سابق اعلن ديوان الوقف السني في العراق، يوم غد الإثنين غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443، فيماعد تقويم صادر عن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يوم الثلاثاء هو غرة محرم. 

ومحرم وهو الشهر الأول من العام الإسلامي، كما يشمل طقوسا ومراسم لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد في عام 680 م.

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