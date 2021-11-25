العراق يعلن عودة 617 مهاجراً من "حدود الموت"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عودة 617 مواطنا عالقاً على الحدود البيلاروسية، مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعياً، ويتم الآن تفويج 617 عراقي، بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وأضاف الصحاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية، وضعت الحكومة جميع القدرات لإنجاحها".

وتابع "أولويتنا في الاجلاء للأطفال والنساء وكبار السن"، لافتا إلى أن "فرق الوزارة الدبلوماسية تتابع عن كثب تقديم الدعم الانساني وتأمين العودة الطوعية".

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، تسيير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رحلتين جويتين استثنائيتين، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.