العراق يعلن عودة أول طائرة على متنها 150 لبنانيًا عبر مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الأربعاء، عن عودة أول طائرة على متنها (150) مواطنًا لبنانيًا من "ضيوف العراق" عبر مطار بغداد الدولي إلى بلادهم مجانًا، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية العودة الآمنة لضيوف العراق جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومتابعة حثيثة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو".

وأكدت أن "هناك بعض الأسر لبنانية لم ترتبط بهذه الخطة، وبدأت بالعودة طوعيًا من خلال التنسيق مع القطاع الخاص".