العراق يعلن عودة الحياة "تدريجياً" الى الاهوار.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الأربعاء، أن إجراءات تحويل جزء من مياه الأمطار باتجاه هور الحويزة، جنوبي البلاد، أسهم بعودة تدريجية للحياة في أهوار محافظة ميسان.

وقال مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة التابعة للوزارة في ميسان سلام سعدون، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة استثمرت سقوط مياه الأمطار وتحويلها الى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاث ( الحسيچي وأم الطوس و الزبير) أدى الى نسب أغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة، مبيناً أن هناك تنسيقا عاليا بين مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية متمثلاً بإدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان ومديرية الموارد المائية في المحافظة لضمان إستثمار مياه الأمطار لتعزيز الأهوار الجنوبية.

وأشار الى أن الاطلاقات المائية الناتجة عن سقوط الأمطار أثرت إيجاباً على الواقع البيئي والاحيائي للاهوار، موضحا أن مياه الأمطار ساهمت بتحسن الواقع الاقتصادي لسكان الاهوار الذي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف الخضري للمواشي .

وأكد أن وزارة الموارد المائية تعمل جاهدةً على الإستثمار الأمثل لمياه الأمطار بغرض زيادة الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية.

وهور الحويزة هو أحد أهوار العراق يقع بين محافظتي ميسان والبصرة، وتحده من الشرق إيران، ويبلغ طوله 80 كم وعرضه 30 كم، وتصل مساحة الهور القصوى إلى 3000 كم2 تقريبا تزيد وتنخفض بحسب نسبة المياه.