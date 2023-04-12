العراق يعلن عطلة شاملة للدوام الرسمي غدا الخميس

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، الموافق، للثالث عشر من نيسان، سنة 2023، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

وشهدت المحافظات العراقية أمطاراً غزيرة منذ ليل امس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، فيما تعمد السلطات الى تعطيل الدوام بسبب غرق الشوارع وصعوبة سحب مياه الامطار.