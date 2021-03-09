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العراق يعلن عطلة رسمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T11:31:00+0000
العراق يعلن عطلة رسمية

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم.

واستثنى المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة.

في غضون ذلك اعلنت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس لجميع الدوائر التابعة لها باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لنفس المناسبة. 

وقالت الحكومة المحلية في العاصمة العراقية في بيان إن تعطيل الدوام سيشمل جميع الدوائر والمديريات التابعة لمحافظة بغداد باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والبلدية ". 

وقررت كل من محافظة ميسان وواسط وكربلاء والنجف والمثنى ذات الغالبية الشيعية تعطيل الدوام في دوائرها ومؤسسات غدا الأربعاء للمناسبة ذاتها.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية في العراق ذكرى وفاة الإمام السابع لديهم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبن ابي طالب في 25 من شهر رجب من كل عام حيث يتدفق ملايين الزائرين على المرقد الكائن في مدينة الكاظمي شمالي العاصمة بغداد.

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