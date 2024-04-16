العراق يعلن عطلة "حصرية"ً للأيزيديين غداً

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الايزيدي غداً الأربعاء.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23211 لسنة 2023) حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، على تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الايزيدي حصرًا، يوم الأربعاء، الموافق، للسابع عشر من شهر نيسان، سنة 2024، تزامنًا مع عيد رأس السنة الايزيدية.

و"الأربعاء الأحمر"، أو كما يسمى باللغة الكوردية "جارشمبا سور" هو عيد رأس السنة عند الإيزيديين، ويصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ13 يوماً.

وبحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان للعام 2024، فإن يوم 17 من شهر نيسان/أبريل الجاري، المصادف يوم الأربعاء المقبل، ستكون عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة في الإقليم.

وبحسب التقويم فإن يوم 17 من الشهر الجاري، هو الأربعاء الأحمر الايزيدي أو رأس السنة الإيزيدية، وهو عطلة رسمية في الإقليم.