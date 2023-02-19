العراق يعلن إعادة قرابة 250 مواطنا من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، يوم الأحد، إعادة قرابة 250 مواطناً عراقياً إلى أرض البلاد قادمين من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تلك الدولة مؤخرا وسقط على إثرها عشرات آلاف القتلى والجرحى.

وصرّح سفير جُمْهُوريَّة العراق في تركيا ماجد اللجماويّ، في بيان اليوم انه: منذ اليوم الأول (للزلزال) أقامت الحكومة العراقيَّة جسراً جوياً إلى تركيا، ووجّهنا إليها أكثر من 16 طائرة عقب الزلازل المُدمِّر الذي ضرب جنوب تركيا.

وأكد أنَّ العراق حكومةً وشعبًا يقف إلى جانب الجارة تركيا في هذه المحنة، مُضيفًا: أنَّ العراق كان من أوائل الدول التي وصلت إلى تركيا لمدِّ يد العون إليها.

ولفت السفير اللجماويّ إلى أنَّ فريق البحث والإنقاذ العراقيّ يغادر اليوم تركيا عائدًا إلى بغداد بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال.

وأوضح أنَّ السفارة العراقيَّة في أنقرة بالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطن عراقيّ جرت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية.