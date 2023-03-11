العراق يعلن إطلاق أول مدرسة الكترونية في هذا الموعد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، عن إطلاق أول مدرسة الكترونية مطلع تموز المقبل.

وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزارته وفي خطوة تسعى من خلالها الى استيعاب من واجه صعوبات الانضمام الى المدارس النظامية وبالأخص الطلبة الخارجيين، فستضع في الأول من تموز بين يدي هذه الشريحة أول مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة الصفوف افتراضية (المدرسة الالكترونية الحكومية".

وأشار إلى أن الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة وتوجهاتها الرامية الى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد (التعليم الرقمي)، وتوظيفه بشكل حقيقي في خدمة من لم يتسن له الحصول على فرصه الانتظام في التعليم لأسباب مختلفة".