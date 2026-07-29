العراق يعلن إطلاق خدمة "ستارلينك"

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، يوم الأربعاء، الإطلاق الفعلي لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في العراق.

وقال أبو كلل، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": "على بركة الله، تم الإطلاق الفعلي لخدمة ستارلينك في العراق الآن".

ويأتي الإعلان بعد أشهر من الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بإدخال خدمة الإنترنت الفضائي إلى السوق العراقية، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمة وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.