العراق يعلن شمول 500 ألف نازح بلقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الاحد، شمول النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح بلقاح كوفيد – 19.

وقالت الوزيرة ايفان فائق جابروـ في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات، سيشملون بلقاح فيروس كورونا المستجد، والذي من المؤمل أن يصل إلى البلاد نهاية الشهر الحالي".

وأضافت، أن "اللقاح سيشمل تقريبا 500 ألف شخص، من الموجودين في مخيمات النزوح، على أمل أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح في الأيام الأخرى لشمول عدد أكبر".

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة الصحة والجيش الأبيض الذي جعل النازحين وسلامتهم ضمن أهم اهتماماته ولم يقصر يوماً في تقديم الرعاية الصحية لفئات عناية الوزارة .

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل البلاد نهاية شهر شباط الجاري.