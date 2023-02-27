العراق يعلن رسمياً إجراءات طارئة: قد تتعرض البلاد الى زلازل وفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، يوم الاثنين، عن تشكيل غرفة عمليات طوارئ لإجلاء وإيواء العوائل تحسباً لأي أزمة مناخية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزيرة ترأست اجتماعاً موسعاً طارئاً في العاصمة بغداد، بحضور رئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى، وممثلين عن الوزارات المعنية، فضلا عن منظمات IOM، UNHCR، UNICEF، WFP، ICRC استعداداً لمواجهة الكوارث الطبيعية المستمرة التي تمر بها المنطقة وما يصاحبها من تدمير وما تخلفه من عمليات نزوح للعوائل.

وقالت وزيرة الهجرة "قد يتعرض العراق الى زلازل وهزات أرضية وفيضانات بسبب التغييرات المناخية متأثراً بما حدث في دول الجوار في الآونة الأخيرة، لذلك عملت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات الطوارئ التي تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها فئات عناية الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة ولتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات".

وتقرر خلال الإجتماع إعداد خطة متكاملة تضم ثلاث مراحل "ما قبل الأزمة، وعند حدوثها، ومرحلة ما بعد الأزمة" وتستند إلى الجهد المشترك، وتشتمل على إختيار مناطق لإجلاء وإيواء العوائل.