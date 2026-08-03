العراق يعلن دخول أكثر من 4.8 ملايين زائر وافد لإحياء الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 4,887,660 زائراً، مع استمرار تدفق الوافدين من مختلف الدول للمشاركة في مراسم الزيارة.

وذكر المقر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية تتواصل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية والساندة، لتأمين حركة الزائرين عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن الإحصائية المحدثة حتى ليلة أمس أظهرت وصول عدد الزائرين الوافدين إلى 4,887,660 زائراً منذ الأول من شهر محرم، مع استمرار دخول الزائرين إلى البلاد.

وأكد البيان أن القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة، وبإشراف اللجنة العليا للزيارات المليونية، مع تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بما ينسجم مع الزيادة المستمرة في أعداد الوافدين، لضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير بيئة آمنة طوال أيام الزيارة.