العراق يعلن خلوه من ثلاثة أمراض إنتقالية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الخميس، خلو البلاد من ثلاثة أمراض إنتقالية، وهي البلهارسيا، والملاريا، والتراخوما.

وقال الحسناوي في كلمة له خلال افتتاح مستشفى الفضيلية العام سعة 276 سريراً، إنه بشهادة منظمة الصحة العالمية فان العراق بات خاليا من تلك الأمراض.

ونوه إلى أن معظم المحافظات باتت تمتلك مراكز للأورام، مردفا بالقول إنه الشهر المقبل سيتم افتتاح مركز في محافظة كركوك.

من جهته أكد السوداني في كلمة خلال حفل الافتتاح أن تعطل المشاريع لأكثر من 10 سنوات يكشف حجم الخلل وسوء التخطيط والإدارة والفساد الذي كان مستشرياً في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن تعداد السكان في العاصمة بغداد بلغ اكثر من 9 ملايين و500 ألف مواطن، فبالطبع يكون هناك ضغوطات على المؤسسات الصحية، مؤكدا مواصلة المشاريع الخدمية في محافظات البلاد كافة وخاصة بغداد.