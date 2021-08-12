تمتد حتى عام 2035.. خطة عراقية لإنقاذ السكان من العطش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الخميس، خطة طويلة الأمد لتأمين وإيصال ماء الشرب للمدن والقرى والممتدة حتى العام 2035، والمعتمدة على احتساب احتياجات استهلاك الفرد.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الموارد المائية نسّقت مع دائرة ماء بغداد، وأمانة بغداد، ودوائر البلدية في المحافظات، إضافة الى وزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة، من أجل وضع إجراءات هذه الإستراتيجية".

وأوضحت أن "الوزارة قامت بمنح الموافقات الأصولية لعدد من المشاريع الإروائية ومحطات الإسالة في المحافظات، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، كمشروع ماء البصرة الأنبوبي، وقناة البدعة في محافظة ذي قار، ومشروع السماوة الكبير".

وأضافت، أن "الاستراتيجية تتضمن تجهيز جميع محطات الإسالة، ورفع الترسبات الطينية في مجاري الأنهار الرئيسة باستخدام المعدات التخصيصية، وتنظيف الأنهر من الأدغال والأعشاب المائية الضارة".

وأشارت الخلية إلى أن "عدد محطات الإسالة العاملة في العراق بلغ أكثر من (2900) محطة إسالة ، بغية إنتاج مياه الشرب والاستخدام المنزلي وحسب الأنظمة العالمية، لتتمكن الوزارة من استمرار تجهيز الماء الخام لهذه المحطات".

وقالت إن "الاستراتيجية تنص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام ، لتنفيذ حملات توعية تهدف لترشيد الاستهلاك".

كما أفادت بأن وزارة الموارد المائية، أكدت اتخاذها جميع الإجراءات التي تسهم في تقليل آثار شح المياه في محافظة ديالى، عبر حفر الآبار لتأمين المياه لأكثر من 32 محطة إسالة منتشرة في المحافظة، وبالتنسيق المباشر مع محافظة ديالى، فضلاً عن مشاريع أخرى تهدف لدفع اللسان الملحي في مياه شط العرب، بما يضمن نجاح مشاريع الإسالة في عموم محافظة البصرة.