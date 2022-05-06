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العراق يعلن آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية.. 8 وفيات و40 إصابة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-06T18:00:12+0000
العراق يعلن آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية.. 8 وفيات و40 إصابة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مؤسسات الوزارة سجلت في عموم العراق 8 حالات وفاة و40 إصابة بالحمى النزفية نصفها في محافظة ذي قار". 

وأضاف، أن "هناك ارتفاعاً نسبياً بمعدل الإصابات بالحمى النزفية خلال العام الحالي".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.

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