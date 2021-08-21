العراق يعلن خروجه من موجة كورونا الثالثة ويخشى الرابعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن خروج البلاد من موجة فيروس كورونا الثالثة بعد تسجيل الانخفاض الكبير بإصابات اليوم السبت، لكنها حذرت من الدخول بالموجة الرابعة.

وقالت ربى فلاح حسن / عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض أعداد الإصابات الذي سجلناه اليوم لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية والتراخي بأخذ اللقاح لأن هذا الانخفاض هو دليل على خروجنا من ذروة الموجة الثالثة وشدتها".

واستدركت بالقول، إنه "من الممكن أن يعرضنا إلى الدخول بموجة رابعة اشد واخطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كما حدث مع بعض الدول الاخرى التي شهدت موجات اشد حدة من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها".

وتابعت، "لا نستطيع القول انه تم انحسار الوباء إلا حين وصولنا الى المناعة المجتمعية".

ولأول مرة ومنذ شهور؛ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، انخفاضاً كبيراً بإعداد إصابات فيروس كورونا بأقل من 4 آلاف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 3958 إصابة جديدة، وعدد حالات الشفاء 7651، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة خلال 24 ساعة.