العراق يعلن حدثاً غير مسبوق بشأن كورونا ويراسل زائري الاربعينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، عن ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا إلى أكثر من 81% وانخفاض نسبة الإصابات، إلى أقل من 2,5%.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة عدد المتعافين من الوباء اكثر من عدد الاصابات ،حيث ارتفعت نسبة التعافي الى اكثر من 81%، واستمرت نسب الوفيات في تنازل مستمر حتى وصلت الى اقل من 2,5% نتيجة التحسن الواضح في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى واستيعاب مؤسساتنا الصحية لاعداد الاصابات وتوفر الفحوصات والعلاجات اللازمة".

وأضافت "نهيب بالزوار المتوجهين نحو كربلاء الامام الحسين ( ع) الالتزام التام بارتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين لمنع زيادة الاصابات والحفاظ على قدرة مؤسساتنا الصحية على استيعاب المرضى واستمرار ارتفاع نسبة الشفاء".

وحذرت الوزارة المواطنين من "سماع بعض الاراء الشاذة التي تشجع على عدم ارتداء الكمام وتخالف كل المبادئ العلمية والمهنية والاخلاقية والشرعية حيث ثبت بما لا يقبل الشك على ان الوسيلة الاكثر نجاحا في الوقاية من الوباء هو ارتداء الكمام وخاصة ان اغلب دول العالم قد فرضت غرامات باهضة على مواطنيها عند عدم ارتداء الكمام".

ونوهت إلى أن "من يدعو لعدم ارتداء الكمام يشارك بصورة مباشرة في زيادة الاصابات والمساهمة في ازهاق ارواح الناس"، مطالبة الجهات القضائية بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحقه".

ودعت الوزارة "النقابات الطبية والصحية ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الاعلامية لاخذ دورها المعهود في مثل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا الحبيب لتبادر في القيام بالنشاطات التوعوية الميدانية وبث الثقافة الصحية الوقائية للمواطنين والزائرين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودعم جهود وزارة الصحية في معركتها ضد هذا الوباء العنيد ومساندة كوادرها البطلة وهم يقومون بواجبهم المقدس في هذه المعركة من اجراء الفحوصات وعلاج المصابين ومتابعة الملامسين واجراء المسوحات الميدانية، وذلك لأستدامة الخدمات الصحية في هذه الظروف ولكسب المعركة مع جائحة كورونا وسيسجل التأريخ هذه المواقف".