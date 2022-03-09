العراق يعلن إجلاء 65 شخصا من جبهة الحرب في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت سفارة جُمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، بإجلاء 60 شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان، أن السفارة تمكنت ايضاً من إجلاء عائلة عراقيَّة أخرى تتكون من (5) أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات واعمال عسكريّة لم تتوقف حتى الآن.

وسبق أن كشف القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أوكرانيا، حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إن الجالية العراقية في أوكرانيا تتألف من 5537 مواطنا، بعضهم يحملون الجنسية الأوكرانية وآخرون لديهم إقامة دائمة والبعض يحملون إقامة مؤقتة.

واضاف، أن هناك حوالي 450 طالبا عراقيا في أوكرانيا يدرسون في الجامعات الأوكرانية، لافتاً إلى أن السفارة تعمل على اجلائهم منذ تفجر الحرب مع روسيا.