العراق يعلن إجراءات لإرسال 5000 مبتعث لشهادتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات العالمية

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، بدء إجراءات إرسال 5000 مبتعث للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات العالمية الرصينة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن اللجنة العليا لتطوير التعليم في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بدأت اليوم، بإجراءات إرسال 5000 مبتعث للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات العالمية الرصينة.

وبين أنه سيتم الإعلان عن شروط برنامج الابتعاث على الموقع الإلكتروني الرسمي للّجنة: (hced.ur.gov.iq)، فيما سيتم فتح التقديم على البرنامج للمدة من 15 آب ولغاية 15 أيلول 2023.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً لدعم السوداني لقطاعي التربية والتعليم، وانسجاماً مع توجيهاته المستمرة في أهمية النهوض بواقع التعليم وتحقيق مستوى الرصانة المطلوبة، وتنفيذاً لما جاء في المبادرة التعليمية التي أطلقها.