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العراق يعلن تكثيف الجهود للعثور على مواطن له فُقد في أوكرانيا

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-04T13:14:37+0000
العراق يعلن تكثيف الجهود للعثور على مواطن له فُقد في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، أن سفارتها في كييف كثفت من جهودها للعثور على مواطن عراقي فُقد في اوكرانيا.

المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن :سفارة جُمهوريَّة العراق تتابع بشكل حثيث موضوع المواطن العراقيّ الذي فقد في أوكرانيا (مصطفى صفاء) وننسق بمستوى عالٍ مع السلطات في أوكرانيا للوقوف على مصيره.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد نشرت في وقت سابق صوراً لسيارة تحمل ألواحها أرقام أربيل عاصمة إقليم كوردستان مكتوبة باللغة الأنكليزية.

وذكرت تلك الوسائل في خبر نشرته اليوم الجمعة، أن السيارة تعود إلى شخص يحمل الجنسية العراقية يُدعى "مصطفى" تحمل لوحاتها أرقام محافظة اربيل.

وأضافت أنه تم العثور على السيارة في منطقة خطيرة في كييف، ولا يعلم أحد سبب وجودها في تلك المنطقة، وإلى الآن لم يظهر صاحبها.

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