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العراق يعلن تفويج 100 ألف معتمر إلى السعودية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-07T11:01:48+0000
العراق يعلن تفويج 100 ألف معتمر إلى السعودية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الإثنين، تفويج مايقارب 100 الف معتمر الى المملكة العربية السعودية خلال موسم العمرة الجاري.

واكدت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "فوجت مايقارب 100 الف معتمر الى الديار المقدسة عبر شركة الخطوط العراقية والنواقل الوطنية الاخرى عن طريق المطارات العراقية الخمسة".

واوضحت انها "نقلت 50 الف و149 معتمراً عن طريق مطار بغداد الدولي، و 17 الف و791 معتمراً من خلال مطار اربيل، وكذلك 18 الف و416 معتمراً عن طريق مطار النجف الاشرف، و 7430 معتمراً من خلال مطار البصرة، وايضا 2326 معتمراً بواسطة مطار السليمانية".

واشارت الهيئة الى "استئناف رحلات العمرة عبر المنافذ البرية، حيث فوجت 300 معتمر عن طريق منفذ طريبيل الحدودي الذي يمر بالمملكة الاردنية الهاشمية ومن ثم الى المملكة العربية السعودية".

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