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العراق يعلن تفويج أكثر من 150 ألف معتمر ويوضح بشأن التسجيل على الحج

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-01T13:52:08+0000
العراق يعلن تفويج أكثر من 150 ألف معتمر ويوضح بشأن التسجيل على الحج

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، يوم الثلاثاء، عن تفويج أكثر من 150 ألف معتمر إلى المملكة العربية السعودية، نافية الترويج للتسجيل على الحج لهذا العام.

واكدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ازدياد أعداد المعتمرين العراقيين الذاهبين الى الديار المقدسة ليصل إلى 153 ألفاً و828 معتمرا، وان الارقام بتصاعد مستمر خاصة مع حلول اشهر (رجب، شعبان، رمضان)".

وحذرت الهيئة من "التعامل مع شركات العمرة غير المجازة والتي لا تمتلك مصداقية، وطالبت المعتمرين باختيار شركات العمرة المعتمدة من قبلها والتي تقدم الخدمات المضمونة لإتمام رحلتهم العبادية بأفضل واضمن الخدمات اللازمة لراحتهم وسلامتهم".

ودعت المواطنين الى "عدم الانجرار وراء الاخبار غير الدقيقة او الجهات والشركات التي تروج للتسجيل على الحج لهذا العام، حيث لم يصدر لغاية الآن اي قرار رسمي من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص"، مطالبة إياهم بـ"متابعة موقع وصفحات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي حصرا لاعلامهم بالاخبار الرسمية الموثوقة فيما يخص الحج والعمرة".

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