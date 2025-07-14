العراق يعلن تطبيق "المواصفات الخاصة" على السيارات المستوردة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز المركزيُّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة، يوم الاثنين، تطبيق المواصفة العراقيَّة الخاصَّة بالسيارات بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026.

وقال رئيس الجهاز المركزي، فياض الدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار يأتي استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديوانيِّ (37 لسنة 2024) وقرار المجلس الوزاريِّ للاقتصاد الذي ينصّ على تعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصَّة بالمتطلبات الفنيَّة للمركبات".

وأضاف أن "تطبيق المواصفة سيشمل جميع المركبات التي تدخل إلى العراق بدءً من موديلات (2025)"، مشيراً إلى أنَّ "الجهاز طلب سابقًا تأجيل التنفيذ لمنح المستوردين والمصانع الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الجديدة".

وأشار إلى أن "الخطوات الجارية تشمل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجيَّة للاستفادة من تجاربها الفنيَّة، وتطوير آليات التطبيق وفق أفضل الممارسات"، مؤكّداً أنَّ المواصفة ستُطبَّق على جميع المركبات، باستثناء الكهربائيَّة والهجينة التي ما زالتْ في طور إعداد مواصفاتٍ خاصَّةٍ بها".

وتابع الدليمي، حديثه قائلاً إن "الغاية من هذه الخطوة ليستْ خفض الأسعار كونه خارج اختصاص الجهاز وإنما تنظيم الاستيراد العشوائيِّ وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة".