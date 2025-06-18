العراق: تشكيل غرفة عمليات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالعراق، يوم الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات "خلية أزمات" للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي في ظل استهداف اسرائيل للمفاعلات النووية في إيران جراء الصراع القائم بين الجانبين.

ووفقا بيان الهيئة، فإن اجتماعاً تنسيقياً عُقد عبر دائرة تلفزيونية برئاسة سالم الحامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، وصباح حسن الحسيني، معاون رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية و الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية (ANNuR)، بحضور ممثلي الهيئات الرقابية في الأردن، لبنان، اليمن، الكويت، ليبيا، البحرين، تونس، والسودان.

ونقل البيان عن الحسيني قوله: بأنه تم إقرار تشكيل غرفة عمليات (خلية أزمات) للتواصل الفوري وتنسيق الاستجابة عند تسجيل أي تغيير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.

وأشار البيان إلى أن، هذه الترتيبات تأتي ضمن سياق العمل العربي الجماعي للتصدي للتحديات الناجمَة بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة والحفاظ على الأمن والأمان النوويين.