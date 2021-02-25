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العراق يُسيّرُ رحلات جوية الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا تباعا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-25T08:24:56+0000
العراق يُسيّرُ رحلات جوية الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا تباعا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الخميس في مباشرتها بتسيير رحلات جوية مطلع الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح مقتضب عممه على وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في شهر أيلول من العام المقبل، أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وقال الوزير في حينها "العراق سيتسلم اللقاح بنسبة 20% من سكانه"، موضحا أن البلاد "ستتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا".

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