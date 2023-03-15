العراق يعلن تراجع إيراداته المائية من دول الجوار بنسبة 30% في الوقت الحاضر

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الأربعاء، تراجع إيرادات العراق المائية من دول الجوار إلى نسبة 30 بالمئة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للمياه والمقام في محافظة الانبار ولمدة يومين وتحت شعار (المياه بين الشحة والاستدامة ) والذي ينظمه مركز تنمية أعالي الفرات وبالتعاون مع كليات الهندسة والعلوم الزراعية والتربية الاساسية وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور وزير الصناعة والمعادن ونائب المحافظ.

والقى الوزير محاضرة بعنوان الوضع المائي في العراق بين الواقع والتحديات أوضح فيها حقائق عن الموارد المائية تبين انخفاض الايرادات المائية من دول الجوار بنسبة 30% في الوقت الحاضر، مستعرضا اهم الاتفاقيات الدولية في مجال الموارد المائية التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق حصة البلاد المائية من دول الجوار.

وأشار إلى الموقف المائي الحالي في نهري دجلة والفرات والخزين المتحقق في الخزانات، مستعرضا اسباب الشحة المائية الحالية والإجراءات والمعالجات المتخذة من قبل الوزارة على المستوى القريب والبعيد و الاجراءات المتخذة لمعالجة نسبة التراكيز الملحية في شط العرب وكميات المياه الداخلة الى الاهوار في جنوب البلاد و مدى تاثرها بقلة الايرادات والتغيرات المناخية واهمية المياه الجوفية واجراءات الوزارة على المستوى الداخلي والخارجي لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية التي القت بظلالها على البلاد.