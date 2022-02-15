العراق يعلن تحقيق طفرة بقطاع الإنترنت ويؤكد القضاء على تهريب السعات

شفق نيوز/ أعلن وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، يوم الثلاثاء، تحقيق طفرة كبيرة بترتيبه بشأن خدمة الانترنت عالمياً.

وقال الشيباني في كلمة له خلال مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي والذكاء الصناعي، إن "الوزارة عملت على تطوير قطاع الاتصالات، حيث كان ترتيب العراق بشأن خدمة الانترنت 138 عالمياً والآن أصبح 47 عالمياً وهذه طفرة بهذا القطاع".

وأضاف أنه "تم القضاء على تهريب سعات الانترنت خلال عام واحد، وتمت مضاعفة السعات الدولية إضافة الى انشاء مشاريع كبيرة"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت بالإعلان عن القمر الصناعي".

وأكد أن "موضوع انترنت الترانزيت عبر العراق سيضع البلاد على الخارطة الصحيحة"، مشيداً بـ"دور هيئة الاعلام والاتصالات وهم شركاء بكل النجاحات".

وتابع، "سنعمل في آخر يوم من عمر الحكومة بما يخدم البلد والمواطن الذي عانى من تأخر الخدمات".

وفي السياق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، تزويد 1500مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت للمساعدة في التحول الرقمي بالمناهج الدراسية خلال فترة جائحة كورونا.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي والذكاء الصناعي، إن "الوزارة عملت وبالشراكة مع منظمة يونسكو على تزويد 1500 مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت للمساعدة في التحول الرقمي للمناهج والبرامج الدراسية".

وأضاف أنه "خلال جائحة كورونا قامت الهيئة وبالتعاون مع الجهات الصحية المختصة بإرسال 921 مليون رسالة نصية توعوية للمواطنين، إضافة إلى تصميم وتوزيع 20 ألف منشور صحي توعوي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الرقمية".

وأشار إلى أنه "تم نشر وتحديث أكثر من 17 ألف برج بتقنيات متقدمة في عموم المحافظات العراقية، لغرض تلبية الطلب المتزايد لخدمات الجيل الرابع".

وأكد أنه "خلال السنة الجارية ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الاتصالات، بعد إقرار 45 معياراً عالمياً لغرض قياس جودة خدمات الاتصالات المتنقلة".