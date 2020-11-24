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العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T11:25:34+0000
العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، إجراء تحديث على البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، وذلك عقب قرار الصحة العالمية إيقاف دواء ريمديسيفير في برلتوكولها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة تحدث بروتوكولاتها مع ما يتماشى مع آخر مستجدات الجائحة كون الفيروس مستجد".

وأكد بدر في الوقت نفسه تسجيل تكرار الإصابة بفيروس كورونا لمصابين سابقين.

وقال "هذا الموضوع سجل في العالم وليس في العراق، وحاليا ليست هناك احصائية دقيقة، فالموضوع بحاجة لمعلومات ووقت أكثر لحصر تلك الأرقام".

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب 537457 شخصاً، تعافى منهم 467654، وتوفي 11996اخر.

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