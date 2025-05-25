العراق يعلن انتهاء تفويج الحجاج برياً

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، يوم الأحد، انتهاء التفويج البري بوصول آخر القوافل للديار المقدسة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "آخر القوافل البرية دخلت الى المدينة المنورة، وبذلك سجلت الهيئة نجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري لضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة، خلال 10 أيام من العمل المتواصل بالتعاون مع القوات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها، وإدارات المحافظات كافة ووزارة الصحة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية".

وأشارت إلى أن "الهيئة سيرت نحو 1050 حافلة من جميع أنحاء البلاد من ضمنها إقليم كوردستان"، مؤكدة أنها "لم تسجل أي حادث عرضي لحافلات الحجاج خلال عملية التفويج البري سواء في الأراضي العراقية أو في المملكة العربية السعودية".



