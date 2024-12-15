العراق يعلن انتهاء المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني "بنجاح"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من العمل الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن في البلاد "بنجاح"، والتي استمرت نحو 20 يوماً.

وذكرت الوزارة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن جميع فعاليات ومراحل التعداد شهدت نجاحاً كبيراً، حيث تم تنفيذها إلكترونياً بالكامل، مبينة أن التعداد بدأ بمرحلة الترقيم والحصر التي انطلقت في الأول من ايلول واستمرت حتى 31 تشرين الأول، تلتها مرحلة عد السكان في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني، ثم المرحلة الأخيرة التي شملت جمع البيانات التفصيلية لخصائص السكان الديموغرافية.

كما شمل التعداد جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى المناطق النائية، والبدو الرحل، والمنشآت بمختلف أنواعها.

وأضاف البيان أن التعداد حظي بدعم واعتراف المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في العراق، التي أشادت بمستوى المهنية والالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ المشروع.

وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت في إجراء التعداد السكاني لأول مرة بطريقة إلكترونية، بعد 37 عامًا من آخر تعداد شامل في العراق.

وأشار البيان إلى أن النتائج الأساسية للتعداد سيتم الإعلان عنها في شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصنيف والتبويب والترميز، وإعداد التقارير التفصيلية التي تتناول البيانات الشاملة حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للسكان.