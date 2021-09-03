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العراق يعلن الحداد الرسمي على وفاة المرجع الحكيم

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-03T19:54:31+0000
العراق يعلن الحداد الرسمي على وفاة المرجع الحكيم

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، الحداد الرسمي لمدة يوم واحد على وفاة المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر إعلان الحداد الرسمي ليوم غد السبت، لفاجعة رحيل آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف)". 

وتوفي المرجع الحكيم في وقت سابق يوم الجمعة، اثر سكتة قلبية مفاجئة.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

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