العراق يعلن استئناف السياحة الدينية مع دول العالم

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء على استئناف السياحة الدينية بين العراق ودول العالم.

وذكر بيان لوزارة السياحة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يأتي بناءً على مخاطبة وزارة الثقافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك منذ نحو سنةٍ بكتابها المرقم 7730 في 2020/7/12 وما بعدها من كتبٍ، واستناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2021/7/8".

ونقل البيان عن ناظم قوله، إنَّ "اتخاذ قرار استئناف السياحة الدينية يُعد إنجازاً للوزارة ولهيأة السياحة"، موضحاً أن "عملية تفويج السائحين ستجري بشكل محسوب، مع اتباع البروتوكولات الصحية، وقد باشرنا بهذا القرار ابتداءً من أمسِ الجمعة بوصول السياح إلى مطار النجف، ما يعني دعماً للقطاع السياحي وللفنادق تحديداً خاصةً في المدن الدينية".

واشار البيان الى وزارة الثقافة تلقت كتاباً من وزارة الصحة برقم 208‪ بتاريخ 15 تموز 2021، ‪ يحدد الشروط الصحية والآليات المتبعة لضمان السلامة وانسيابية تفويج السياح، وبناء على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم 22 لسنه 2021.

ومن هذه الشروط أن تقوم هيئة السياحة بإعلام المنافذ الحدودية (مطار بغداد والنجف) بأعداد المجاميع السياحية الوافدة العراق، وتوقيتات وصولهم وتتكفل الشركة الوطنية (العراق المسافر) بتهيئة كافه التسهيلات والاجراءات التي تضمن اخذ مسحات PCR في المنافذ الحدودية للوافدين وتنسيق الجهود بين هيأة السياحة والشركات السياحية ودوائر الصحة ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي والعلاج للمصابين والملامسين في حالة ظهور حالات موجبة من ضمن الوافدين.

ويتم اجراء فحصPCR قبل المغادرة خلال 48 ساعة من تاريخ السفر، وتتحمل الشركات السياحية كافة التبعات المالية المترتبة على إجراء الفحوصات وضمان اختيار الفنادق التي توفر كافة الشروط الوقائية بما يضمن منع انتقال العدوى، و تقدم الفنادق ما يثبت تلقيح كافة العاملين باللقاحات ضد covid-19 واعتبارها شرط الحصول على تراخيص الاعتماد كمحل الإقامة للوافدين، و يتم ايقاف التفويج، و كافة اجراءات منح سمة الدخول اعتماداً على تطورات الوضع الوبائي في العراق والبلدان المجاورة من الجهات ذات العلاقة.